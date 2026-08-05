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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семенов о Слуцком: «У «Акрона» есть проблемы с результатами, может, он смог бы им помочь»

Защитник Народной Команды Андрей Семенов высказался о возможной работе Леонида Слуцкого в РПЛ . «Он очень квалифицированный специалист, очень интересный.

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