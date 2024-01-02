В Челябинске банда обдолбаных и бухих выблядков "незаменимых специалистов" из чурбанистанов ближайших соседсй России напала на бойцов армии РФ, которые приехали в отпуск к семьям с войны.
Внутри России создана армия вторжения из пяти миллионов бабуинов с гранатами. И кто теперь этих "ценных специалистов" сможет нейтрализовать?
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Дмитрий Бакланов
Самое забавно, что все СМИ сейчас любое выступление, шествие, митинг, будут трактовать, как антипутинские выступления...
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52 мин.
Владимир Алтайцев
Нет, не все, ТВ так не делает точно, оно из бюджета кормиьтся
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51 мин.
Юрий Кушнарев
и кто создал такое б..во? Путин и иже с ним,типа хуснуллина. И не нужно от этого факта отводить глаза.Милиция борется с игиловцами там,где власть региона в своём уме,но таких ещё не много. А Кремль,как обычно,создав проблему,свалил её решение на регионы. И если в Чечне мигранты по струнке ходят,а иначе башку отрежут,то в России бесчинствуют (да-да,Чечня - не Россия,тоже не надо себя обманывать). Следующий Новый год может быть ещё похлеще нынешнего,а ведь ещё недавно над европейцами посмеивались...
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32 мин.
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