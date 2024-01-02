Внутри России создана армия вторжения из пяти миллионов бабуинов с гранатами. И кто теперь этих "ценных специалистов" сможет нейтрализовать?

Юрий Кушнарев

и кто создал такое б..во? Путин и иже с ним,типа хуснуллина. И не нужно от этого факта отводить глаза.Милиция борется с игиловцами там,где власть региона в своём уме,но таких ещё не много. А Кремль,как обычно,создав проблему,свалил её решение на регионы. И если в Чечне мигранты по струнке ходят,а иначе башку отрежут,то в России бесчинствуют (да-да,Чечня - не Россия,тоже не надо себя обманывать). Следующий Новый год может быть ещё похлеще нынешнего,а ведь ещё недавно над европейцами посмеивались...