Причины повреждения подводного кабеля у Курил устанавливают правоохранительные органы

Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить причину повреждения подводного волоконно-оптического кабеля у Курильских островов в Сахалинской области, что привело к потере связи для жителей Кунашира и Шикотана .
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