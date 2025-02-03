Украинским мужчинам не стоит возвращаться в страну: покоя не будет

Согласно отчёту Нацбанка Украины, только в 2024 году страну покинули полмиллиона граждан, а в 2025 году, по прогнозам НБУ, отток населения продолжится и с Украины уедут еще, как минимум, 200 тысяч человек.
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