15 работ фотошопера, который покоряет своим чувством юмора

Джеймс Фридман превратил фотошоп из скучного инструмента для ретуши в арт-платформу для шуток. Люди шлют ему свои фотки с просьбами подкорректировать что-нибудь: убрать живот, сделать выше, добавить романтики в картинку.
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