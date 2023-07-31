Военное обозрение

3 493 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Ну, и на хрена это выпячивать ? Чтобы перестали поставлять ?Times: Вопреки са...
  • Александр Александров
    "Михаил Подоляк в ответ на заявление Крозетто сказал, что российская армия должна быть "выбита" с территорий, которые...В офисе Зеленског...
  • Александр Лагуткин
    Похоже Вагнеру отдыхать не придется.  Срочно нужно в Нигер встречать французских карателей. Тем более, что Шойгу с ГШ...В Париже угрожают...

«Это другое»: поддержавший в своё время госпереворот на Украине Госдеп США высказался против госпереворота в Нигере

«Это другое»: поддержавший в своё время госпереворот на Украине Госдеп США высказался против госпереворота в Нигере

Пошёл отчёт времени, которое было «дано» взявшим власть в свои руки в Нигере силам для возвращения на пост президента свергнутого Мохаммеда Базума.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх