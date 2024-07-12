ТАСС: Гагин сообщил о росте пыток суицида среди мобилизованных в ВСУ

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские боевики видят бесперспективность ведения военных действий против армии ВС РФ, поэтому в подледнее время количество попыток суицида среди мобилизованных ВСУ увеличилось.
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