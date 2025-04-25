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Китай

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Си Цзиньпин: Китай готов вместе с другими странами защищать правила международной торговли, беспристрастность и справедливость

Пекин, 24 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в Пекине заявил, что Китай готов совместно с другими странами реагировать на различные вызовы посредством сплоченности и сотрудничества, защищать собственные законные права и интересы, оберегать правила международной торговли и поддерживать международные беспристрастность и справедливость.

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