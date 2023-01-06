Месси – спортсмен года по версии L’Equipe. Мбаппе на втором месте, Надаль – на третьем

Лионель Месси стал спортсменом 2022 года по версии L’Equipe. 35-летний форвард стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а также был признан лучшим игроком турнира в Катаре.
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