Юрист рассказала о правах застрявших в Дубае пассажиров

В случае задержки рейса на срок более восьми часов днем или шести часов ночью пассажиры, застрявшие в Дубае из-за непогоды, могут рассчитывать на заселение в гостиницу за счет перевозчика, рассказала «Известиям» 18 апреля практикующий юрист Зара Горбушина.
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