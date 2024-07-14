В Петербурге в воскресенье тепло и дождливо

На погоду окажет влияние приближающийся с юго-запада атмосферный фронт В воскресенье, 14 июля в Северной столице будет облачно, ожидаются кратковременные дожди, рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.
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