МИД России: сигналов от Запада по обсуждению безопасности в Евразии не поступало

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что не поступало никаких сигналов от западных государств относительно намерений начать обсуждение вопросов безопасности в Евразийском пространстве.
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