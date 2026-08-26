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FiNE NEWS

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МИД России: сигналов от Запада по обсуждению безопасности в Евразии не поступало

МИД России: сигналов от Запада по обсуждению безопасности в Евразии не поступало

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что не поступало никаких сигналов от западных государств относительно намерений начать обсуждение вопросов безопасности в Евразийском пространстве.

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