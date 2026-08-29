В Калининграде стартовал юбилейный фестиваль классической музыки «Территория мира»

В Калининграде в десятый раз открылся фестиваль классической музыки «Территория мира». В первый день, посвященный творчеству Сергея Рахманинова, народный артист России Николай Луганский исполнил Третий концерт для фортепиано с оркестром.
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