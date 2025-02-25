На калужский космокинофестиваль «Циолковский» отобрали около ста фильмов

На VI Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский», который пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля, будут показаны около ста фильмов из 25 странНа VI Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе "Циолковский", который пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля, будут показаны около ста фильмов из 25 стран, включая Южную Африку, Францию, Уругвай, Мексику, Испанию и США.