Олег Тактаров прокомментировал поражение Умара Нурмагомедова: «Совершил мимолетную ошибку»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал поражение Умара Нурмагомедова в бою против китайского бойца Сонга Ядонга.
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