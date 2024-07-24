Красноярский астролог предсказала крах звездной карьеры Глюкозы

Красноярский астролог Дарья Тимофеева сделала нумерологический разбор певицы «Глюкозы». Она рассказала об ее основном принципе, миссии и даре, пояснила значение псевдонима, а также дала прогноз на ближайший год.
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