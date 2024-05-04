Ростовские врачи спасли женщину, у которой черви «съели» больше половины печени

Почему паразитов не называют по их имени - маргелоны, которых наша медицинская промышленность вложила в пространство между двумя слоями синей марлевой лицевой повязки "от ковида"? Они заполняют и блокируют работу сердца и мозга, а их жертв записывают в сердечно - сосудистые заболевания.

Еж

марлевые повязки это либо только в песне, либо поверх ран. А на лице обычно маски. А маски от ковида, это бред конечно. Они от вирусов защищают так же как дуршлаг от дождя, например