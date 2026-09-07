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Газета.ру

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Медбрат Анхель: сочетание алкоголя и энергетиков может грозить инфарктом

Медбрат Анхель: сочетание алкоголя и энергетиков может грозить инфарктом

Алкоголь не стоит смешивать с энергетиками: сочетание спиртного с кофеином и другими стимуляторами может повысить нагрузку на сердце, повысить риск аритмии и инфаркта.

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