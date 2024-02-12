Выставка декоративного искусства открылась в галерее “Тушино”

В галерее «Тушино» открылась выставка декоративного искусства. Гости увидят более 100 работ членов Творческого союза художников России — керамику, мозаику, живопись, работы из металла, текстиля и многое другое.
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