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Игра началась – дата определена: «Европа получит войну, которой боится больше всего»

Игра началась – дата определена: «Европа получит войну, которой боится больше всего»

ВАШИНГТОН, 8 сентября, ФедералПресс. В США провели военную симуляцию, посвященную возможному конфликту между Россией и НАТО.

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