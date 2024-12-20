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Обратившаяся к Путину жительница Курской области заявила о сжигании ВСУ жилых домов

Жительница Большесолдатского района Курской области Татьяна Зиборова, которая задала на прямой линии президенту России Владимиру Путину вопрос о жилищных сертификатах, заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сжигают дома местных жителей.

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