С точки зрения пехоты. Борода, айфон, планшет – все по Гашеку

Доброго всем дня. Это цикл. Новый, и, надеюсь, познавательный. Творится он совместно с нашим читателем, которого многие знают как Наблюдателя2014 и ценят за сварливый нрав и невыдержанность в суждениях.
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