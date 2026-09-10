От подсчета упоминаний к предиктивной аналитике: как бизнес использует данные соцмедиа

Андрей Брежнев, председатель жюри «Хрустальный шар», исполнительный директор, начальник отдела AI-аналитики данных «Сбер» — Что для вас означает участие в конкурсе и почему вы решили войти в состав жюри? — Аналитика соцмедиа существует уже больше десяти лет, но при этом во многих, даже очень крупных компаниях, она сфокусирована на самых базовых задачах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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