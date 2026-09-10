От подсчета упоминаний к предиктивной аналитике: как бизнес использует данные соцмедиа

Андрей Брежнев, председатель жюри «Хрустальный шар», исполнительный директор, начальник отдела AI-аналитики данных «Сбер» — Что для вас означает участие в конкурсе и почему вы решили войти в состав жюри? — Аналитика соцмедиа существует уже больше десяти лет, но при этом во многих, даже очень крупных компаниях, она сфокусирована на самых базовых задачах.