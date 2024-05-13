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Кожевников о ЧМ: «Казахстан мы неплохо натренировали – они разгромили Францию. Когда клоунада от ИИХФ завершится – Россия вернется и покажет уровень»

Команда Романа Ротенберга четырежды обыграла Беларусь и оказалась сильнее Казахстана со счетом 1:0.  «Май – время сборной страны, матчи в Астане и особенно в Туле, Омске и Минске это доказали.

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