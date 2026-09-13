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"Ахмедик, солнышко, смотри, какую я тебе невесту нашла"

"Ахмедик, солнышко, смотри, какую я тебе невесту нашла"

В Москве семья мигрантов навязчиво пристала к прохожей, которая была вместе с ребёнком. Женщина объявила незнакомку будущей женой своего сына, после чего стала выпытывать, где та живёт и работает, а также предлагать ей трудоустройство.

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