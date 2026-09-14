Человекоподобный робот, который умеет драться, стал ещё лучше. Представлен Unitree G1+

Новая версия получила более мощные и холодные приводы, улучшенное зрение и больше степеней свободы Unitree официально представила обновленного гуманоидного робота G1+, который получил сразу шесть улучшений по сравнению с G1.
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