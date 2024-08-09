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Калужские новости

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Водителям калужского троллейбуса закупят куртки почти на 300 тысяч рублей

Водителям калужского троллейбуса закупят куртки почти на 300 тысяч рублей

Управление Калужского троллейбуса готово потратить почти 300 тысяч рублей на закупку брендированных флисовых курток для водителейУправление Калужского троллейбуса готово потратить почти 300 тысяч рублей на закупку брендированных флисовых курток для водителей.

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