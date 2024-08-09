Водителям калужского троллейбуса закупят куртки почти на 300 тысяч рублей

Управление Калужского троллейбуса готово потратить почти 300 тысяч рублей на закупку брендированных флисовых курток для водителейУправление Калужского троллейбуса готово потратить почти 300 тысяч рублей на закупку брендированных флисовых курток для водителей.
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