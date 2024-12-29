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Ушёл на 93-м году жизни Эдуард Песов, фотограф российского МИД

Ушёл на 93-м году жизни Эдуард Песов, фотограф российского МИД

Эдуард Песов, личный фотограф Министерства иностранных дел России, скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, отмечая его значимый вклад в освещение мировых дипломатических событий.

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