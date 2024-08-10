«Волонтеры Подмосковья» организовали сбор помощи для жителей Курска в Дмитрове

В Дмитровском городском округе организовали акцию помощи «Доброе дело. Курск, мы рядом!». Она проходит в рамках «Доброго дела» регионального движения «Волонтеры Подмосковья» Акция проходит при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области с 9 по 15 августа.
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