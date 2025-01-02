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Тренер Аленичев назвал заявление Федорищева о коррупции главным скандалом в 2024

Тренер Аленичев назвал заявление Федорищева о коррупции главным скандалом в 2024

Экс-полузащитник и бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев назвал заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции самым скандальным событием в российском футболе за 2024 год.

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