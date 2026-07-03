Кадеты Татарстана стали призерами международного сбора «Айбын» в Казахстане

Воспитанники Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина завоевали 3-е место в общекомандном зачёте XII Международного военно-патриотического сбора «Айбын».
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