Буданов подтвердил, что Россия заранее знала о контрнаступлении ВСУ в 2023 году

По словам главы украинской военной разведки, в Киеве «принимают некоторые меры» после утечки информацииВласти России заранее знали о готовящемся контрнаступлении ВСУ в 2023 году, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии