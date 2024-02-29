Буданов подтвердил, что Россия заранее знала о контрнаступлении ВСУ в 2023 году

По словам главы украинской военной разведки, в Киеве «принимают некоторые меры» после утечки информацииВласти России заранее знали о готовящемся контрнаступлении ВСУ в 2023 году, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.