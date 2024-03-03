Компания Fiat превратила Panda в «Пандочку» и заодно продлила модели жизнь

Первый в истории Fiat Panda был представлен 29 февраля 1980 года и спустя без малого полвека на заводе Giambattista Vico в Помильяно-д’Арко, на юге Италии, где автомобиль производится с 2011 года, состоялась презентация Fiat Pandina.
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