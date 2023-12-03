Студентка из Новосибирска получила 50 тысяч за лучший монумент участникам СВО

В Искитиме началась работа по созданию монумента в память об участниках СВО.Студентка третьего курса Новосибирского архитектурно-строительного колледжа Кристина Плисенко победила в конкурсе на лучший проект мемориала воинам СВО, который будет установлен в Искитиме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии