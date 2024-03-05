В Тверской области сотрудники полиции и общественники рассказали подросткам о вреде наркотиков

По инициативе представителя Общественного совета при УМВД России по Тверской области Владимира Смирнова на площадке Штаба общественной поддержки Тверской области состоялось мероприятие по профилактике наркомании среди подростков.
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