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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Пскове соседи извинились за то, что оскорбляли и не давали парковаться у дома инвалиду СВО

В Пскове соседи извинились за то, что оскорбляли и не давали парковаться у дома инвалиду СВО

ПСКОВ, 4 декабря, ФедералПресс. Вернувшийся без ноги участник СВО, житель Пскова Андрей Ползохновский принял извинения соседей, которые препятствовали ему парковаться у дома и написали оскорбительные комментарии в общедомовом чате.

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