«Диалог Шангри-Ла»: китайская сторона задала вопрос, на каком основании США, не признавая независимость Тайваня, поставляют ему оружие «Диалог Шангри-Ла»: китайская сторона задала вопрос, на каком основании США, не признавая независимость Тайваня, поставляют ему оружиеНа открывшемся в Сингапуре саммите «Диалог Шангри-Ла», называемом азиатским аналогом Мюнхенской конференции по безопасности, особое внимание привлекли к себе заявления министра обороны США Ллойда Остина.