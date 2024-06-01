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Военные новости ★ спецоперация

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«Диалог Шангри-Ла»: китайская сторона задала вопрос, на каком основании США

«Диалог Шангри-Ла»: китайская сторона задала вопрос, на каком основании США, не признавая независимость Тайваня, поставляют ему оружие «Диалог Шангри-Ла»: китайская сторона задала вопрос, на каком основании США, не признавая независимость Тайваня, поставляют ему оружиеНа открывшемся в Сингапуре саммите «Диалог Шангри-Ла», называемом азиатским аналогом Мюнхенской конференции по безопасности, особое внимание привлекли к себе заявления министра обороны США Ллойда Остина.

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Комментарии
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Eduard
Такая мода,не продавать,а передавать оружие!
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