СИБ объясняет, почему запросила блокировку сайта Промсвязьбанка

Служба информации и безопасности уведомила нескольких поставщиков услуг электронных коммуникаций о блокировке доступа их собственных пользователей к веб-ресурсам финансово-банковского учреждения из Российской Федерации - Промсвязьбанка, включенного в международные санкции решением Совета ЕС от 3 июня 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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