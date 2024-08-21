СИБ объясняет, почему запросила блокировку сайта Промсвязьбанка

Служба информации и безопасности уведомила нескольких поставщиков услуг электронных коммуникаций о блокировке доступа их собственных пользователей к веб-ресурсам финансово-банковского учреждения из Российской Федерации - Промсвязьбанка, включенного в международные санкции решением Совета ЕС от 3 июня 2022 года.