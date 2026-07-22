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Царьград

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Или победа в этом году, или ядерный взрыв: предупреждение экс-члена комиссии по био- и химоружию ООН

Или победа в этом году, или ядерный взрыв: предупреждение экс-члена комиссии по био- и химоружию ООН

Киев планирует подземный (или даже наземный) ядерный взрыв в России? Расшифровываем заявление бывшего командующего ВМС Украины.

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