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Царьград

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Новые штрафы: иностранные водительские права приведут к санкциям до 15 тыс. рублей

Новые штрафы: иностранные водительские права приведут к санкциям до 15 тыс. рублей

С 1 апреля иностранцы с ВНЖ или гражданством России рискуют получить штраф до 15 тыс. рублей за вождение с иностранными правами.

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