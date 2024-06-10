На субботники в Ленобласти пришли более 407 тысяч человек

Они собрали более 30 тысяч кубометров мусора и высадили свыше тысячи деревьев В Ленобласти подвели итоги субботника, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на Комитет по ЖКХ.
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