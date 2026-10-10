Похороны Нобелевской премии

REUTERS/Tom Little Мы уже третий год говорим, что все прежние великие международные соревнования, награды, премии, типа Нобелевской, теперь, из-за санкций и разрыва Запада и Глобального Юга, превратились в региональные конкурсы.
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