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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мухамед Коков о спаррингах Резникова и Багова: «Я не думаю, что в борьбе Артем уровень Али, но в бою может быть всякое»

Топовый боец лиги АСА Мухамед Коков поделился мнением о спаррингах Али Багова и Артема Резникова: «Артем сам несколько раз предлагал побороться.

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