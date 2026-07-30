Анна Седокова прокомментировала слухи о связи с бывшим возлюбленным Ксении Бородиной

Анна Седокова ответила на критику из-за её общения с Михаилом Терёхиным на съёмках реалити-шоу. Певица заявила, что не видит в их взаимодействии повода для скандала и с юмором отреагировала на предположения поклонников об их возможном романе.
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