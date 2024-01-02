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Две базы США подверглись обстрелам на северо-востоке Сирии

Две базы США подверглись обстрелам на северо-востоке Сирии

Две американские базы, дислоцированные на северо-востоке Сирии, подверглись обстрелам со стороны движения "Исламское сопротивление Ирака".

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Комментарии
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Алексей Васильев
Спасибо иракцам за хороший подарок к Новому году! Земля должна гореть под норами оккупантов!
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1 д.
а
айрат
Почему эти англожидовские оккупанты до сих пор живые в Сирии! Пора уже их утилизировать в пыль!
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21 час.
NK
Nathan Kleeorin
Айрат вы небось мусульманин? Пора вам идти добровольцем в &quot;Исламское сопротивление Ирака&quot;. А то что гавкать свои юдофобские кричалки с обочины истории, вы же &quot;сопротивленец&quot;?
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13 час.

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