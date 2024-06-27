Прокуратура собирается изъять участки в Барвихе, проданные в 236 раз ниже себестоимости

Президент в первый год на этот беспредел не обратил внимание. А в последующие годы почему не поднимали этот вопрос? Неприкасаемые там живут.

ТН

Татьяна Недогреева

Слишком много вопросов для контроля и исполнения было и есть у президента. Тысячи разнообразных на всевозможные темы были и есть у него. Но один физически не может все охватить. А помошники, депутаты, силовики,армия. Все ему врали, пользуясь тем, что он один все не может проконтролировать. И разворовывали страну и армию, а ему рапортовали, что все хорошо.