Депутат Вагенкнехт назвала ордер на арест Нетаньяху пощечиной Шольцу и Бербок

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт считает, что решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является пощечиной канцлеру Германии Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок.
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