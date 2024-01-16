Глава ведомства поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту совершения грабежа в отношении несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге

В Главном следственном управлении СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту совершения грабежа в отношении 14-летнего подростка и избиения его неизвестными в Приморском районе г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии