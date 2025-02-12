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Власти Абхазии не знают, какие объемы энергии идут по ЛЭП «Кавкасиони»

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел рабочую встречу с исполняющим обязанности первого вице-премьера, министром энергетики и транспорта Джансухом Нанба для обсуждения высоковольтной линии электропередачи «Кавкасиони».

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