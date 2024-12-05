Создатель PUBG поделился подробностями о своем следующем проекте и выпустил т...

Создатель PUBG поделился подробностями о своем следующем проекте и выпустил технодемку в SteamАвтор PUBG Брендан Грин анонсировал свою новую игру, Prologue: Go Wayback!, и сразу же представил техническую демоверсию: Preface: Undiscovered World.
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